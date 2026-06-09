Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Festnahme bei Kontrolle einer Tankstelle

Zoll stoppt Illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung

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Gelsenkirchen (ots)

Am 03.06.2026 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund aufgrund eines Hinweises eine Tankstelle in Gelsenkirchen.

In der zur Tankstelle gehörenden Werkstatt wurde u.a. ein 36-jähriger Kosovare angetroffen, der Arbeiten an einem Motorblock durchführte.

Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen kosovarische Staatsbürger einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt.

Über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verfügte der Mann jedoch nicht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Die Abfrage im polizeilichen System ergab außerdem, dass er zur Festnahme zwecks Abschiebung ausgeschrieben war. Die Zöllner nahmen den Mann vorläufig fest und zogen seinen Pass ein. Die zuständige Ausländerbehörde der Stadt Gelsenkirchen ist nun für die Abschiebung zuständig.

Den Arbeitgeber des Beschuldigten erwartet ein Verfahren wegen der illegalen Beschäftigung von Ausländern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich.

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