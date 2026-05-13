Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Jahresbilanz 2025 des Hauptzollamts Dortmund

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Dortmund (ots)

Das Hauptzollamt Dortmund nahm im Jahr 2025 insgesamt knapp 3,2 Milliarden Euro an Zöllen, Verbrauchsteuern und sonstigen Steuern ein. Über 15,4 Millionen Warensendungen fertigten die sieben Zollämter im Bezirk ab. Die Kontrolleinheit Verkehrswege und die Kontrolleinheit Reise am Flughafen stellten über 883 Kilo Betäubungsmittel sicher. Die Zöllnerinnen und Zöllner am Dortmunder Flughafen stellten nicht angemeldete Barmittel in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro fest. Knapp 120 Millionen Euro rückständige Forderungen wurden durch Vollstreckungsmaßnahmen beigetrieben. Eine durch Schwarzarbeit verursachte Schadenssumme von knapp 22 Millionen Euro stellte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit fest.

I. Steuereinnahmen

Die größte Einnahmequelle bildete die Einfuhrumsatzsteuer, die für den Import von Waren erhoben wird, mit knapp 1,2 Milliarden Euro. Die Verbrauchsteuern, von denen die Energiesteuer mit knapp 326 Millionen Euro den höchsten Anteil ausmachte, beliefen sich auf über 707 Millionen Euro.

Die erhobene Kraftfahrzeugsteuer betrug über 388 Millionen Euro.

II. Warenabfertigung

Die Zollämter Bochum, Dortmund-Ost, Flughafen (Fracht), Gelsenkirchen, Hagen, Lüdenscheid und Siegen fertigten im Jahr 2025 insgesamt über 15 Millionen Warensendungen ab. Davon wurden knapp 5,5 Millionen Warensendungen zur Einfuhr, über 7,3 Millionen zur Ausfuhr und knapp 2,6 Millionen Positionen zum Versand angemeldet.

In 103 Fällen wurden im Jahr 2025 bei den Zollämtern im Bezirk 93.505 Plagiate aus dem Verkehr gezogen, u.a. gefälschte elektrische und elektronische Waren, Mobiltelefone, Kleidung, Schuhe, Handtaschen und Armbanduhren nobler Markennamen. Der Wert der beschlagnahmten Waren lag bei über 3,3 Millionen Euro.

III. Kontrolleinheit Verkehrswege

Insgesamt konnte die Kontrolleinheit Verkehrswege im Jahr 2025 über 883 Kilo Rauschgift sowie 946 Kilo unversteuerten Wasserpfeifentabak, über 1,3 Millionen unversteuerte Zigaretten und über 2.175 Liter unversteuertes Liquid für E-Zigaretten sicherstellen. Außerdem wurden neun verbotene Waffen beschlagnahmt.

Bei den insgesamt 7.872 im Jahr 2025 durchgeführten Kontrollen wurden 5.072 Strafverfahren - darunter 4.522 Strafverfahren bei Kontrollen von Postsendungen - eingeleitet.

Vor allem in den kontrollierten Postsendungen in den bedeutenden Postverteilzentren im Bezirk des Hauptzollamts Dortmund konnten erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt werden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/6000585).

IV. Flughafen

Die Kontrolleinheit Reiseverkehr am Flughafen in Dortmund hat im vergangenen Jahr u.a. über 687.000 Stück Zigaretten, Zigarillos und Zigarren, 75,5 Kilo Tabak, über 335 Liter alkoholische Getränke, 32 Gramm und 11.238 Stück Betäubungsmittel sowie Goldschmuck im Wert von über 513.000 Euro festgestellt.

59 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden wegen nicht angemeldeter Barmittel in Höhe von insgesamt knapp 1,2 Millionen Euro eingeleitet.

Wegen Steuerhinterziehung wurden 365 Strafverfahren eingeleitet.

3.660 Kilo Lebensmittel wurden nach dem Tierseuchenrecht sichergestellt.

In 97 Fällen wurden Vollstreckungsmaßnahmen gegen Schuldner mit Wohnsitz im Ausland durchgeführt und dabei knapp 44.000 Euro beigetrieben.

Der Einfuhrschmuggel von zwei lebenden Tieren ohne gültige Papiere konnte bei den Kontrollen verhindert werden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5952313).

V. Vollstreckung

Die Vollstreckungsstellen der Zollverwaltung verfolgen ausstehende Steuern, Beitragsforderungen und zu Unrecht ausgezahlte öffentlich-rechtliche Geldleistungen.

Knapp 278.000 neue Vollstreckungsverfahren hatten die Bediensteten der Voll-streckungsstelle des Hauptzollamts Dortmund im Jahr 2025 zu bearbeiten. Knapp 120 Millionen Euro wurden beigetrieben.

VI. Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung

Im Jahr 2025 überprüften die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 1.026 Arbeitgeber und führten 13.330 Personenüberprüfungen durch.

Die risikoorientiert durchgeführten Prüfungen und Ermittlungen führten im Jahr 2025 zur Einleitung von 4.289 Strafverfahren und 1.652 Ordnungswidrigkeitenverfahren. Abgeschlossen wurden 3.916 Strafverfahren und 1.665 Ordnungswidrigkeitenverfahren.

In Folge der Ermittlungen wurden Geldbußen und Verwarnungsgelder in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro festgesetzt. Die Summe der Geldstrafen beträgt knapp 1,4 Millionen Euro, die Höhe der erwirkten Freiheitstrafen liegt bei 81 Jahren.

Der festgestellte, durch Schwarzarbeit verursachte Schaden liegt bei knapp 22 Millionen Euro (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/6222425).

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Dortmund ist zuständig für die fünf Landkreise Recklinghausen, Unna, Ennepe-Ruhr, Märkischer Kreis, Olpe und Siegen-Wittgenstein, dazu die kreisfreien Städte Dortmund, Hagen, Bochum, Herne, Gelsenkirchen und Bottrop, insgesamt 68 Gemeinden mit über 3,8 Millionen Einwohnern.

Bundesweit arbeiten rund 49.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Zolls. Das Aufgabenspektrum des Zolls ist äußerst breit gefächert, sodass jeder Einzelne nach seinen individuellen Stärken und Neigungen eingesetzt und gefördert werden kann.

Weitere Informationen zu Ausbildung, Studium und Stellenangeboten für Quereinsteiger finden Sie unter

https://www.zoll.de/DE/Karriere/Ausbildung-Studium/ausbildung-studium_node.html

und

https://www.zoll-karriere.de/KP/DE/Home/home_node.html

Für eine Einstellung zum 1. September 2026 (Ausbildung und Studium) können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2025 bewerben.

Der Zoll bietet auch Studienplätze für Verwaltungsinformatik an.

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