Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Eingeschränkte Öffnungszeit am 06. Mai 2026

Zollamt Hagen stundenweise geschlossen

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Hagen (ots)

Das Zollamt Hagen ist am Mittwoch, 06.05.2026, aufgrund einer Schulungsmaßnahme von 10 Uhr bis 13 Uhr geschlossen.

Ab Donnerstag ist das Zollamt wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

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