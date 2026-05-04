HZA-DO: Eingeschränkte Öffnungszeit am 06. Mai 2026
Zollamt Hagen stundenweise geschlossen
Hagen (ots)
Das Zollamt Hagen ist am Mittwoch, 06.05.2026, aufgrund einer Schulungsmaßnahme von 10 Uhr bis 13 Uhr geschlossen.
Ab Donnerstag ist das Zollamt wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
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