Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Mitarbeitern kommt Lieferung "spanisch" vor

Knapp 110 Kilo Marihuana im Frachtverkehr sichergestellt

Dortmund/Lüdenscheid/Gummersbach (ots)

Den Mitarbeitern einer Lüdenscheider Spedition kam eine aus Spanien gelieferte Sendung, bestehend aus zwei Holzkisten, für einen Empfänger in Deutschland im wahrsten Sinne "spanisch" vor. Sie informierten die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund.

"Die Holzkisten sollten an einem öffentlich zugänglichen Ort abgestellt werden" so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund. "Diese Form der Zustellung schien den Mitarbeitern seltsam", so Münch weiter.

Bei der Überprüfung der ersten Holzkiste, die Basaltsteine für Ziergärten beinhaltete, entdeckten die Zöllner in einem doppelten Boden 31 Marihuanapakete. In der zweiten Holzkiste befanden sich ausschließlich Kartons mit 65 Paketen Marihuana.

Insgesamt fanden die Beamten 108,410 Kilogramm Marihuana.

Der Wert des sichergestellten Marihuanas liegt bei ca. 750.000 Euro.

Die Polizei Gummersbach hat die Lieferung inzwischen "erfolgreich zugestellt".

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell