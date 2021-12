Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Drogen in der Post und auf der Autobahn

Zoll stellt Marihuana und Heroin sicher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund stellten in der letzten Woche bei Kontrollen in einem bedeutenden Postverteilzentrum und auf der A 2 insgesamt über 13 Kilo Drogen sicher.

Am 30. November überprüften die Beamten Sendungen im Postverkehr. Dabei fiel ihnen ein silberfarbenes Paket aus Frankreich auf, bei dem die Versandetiketten fehlten. Sowohl Absender als auch Empfänger waren nicht angegeben. Als die Zöllner das Paket öffneten, fanden sie augenscheinlich Marihuanareste. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Insgesamt befanden sich 13 Kilo Marihuana in dem Paket. Das Marihuana wurde sichergestellt und Ermittlungsverfahren gegen "Unbekannt" eingeleitet.

Am 01. Dezember stoppten die Zöllner einen Kleinbus mit polnischer Zulassung auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover. Das Fahrzeug wurde an der Anschlussstelle Dortmund-Lanstrop aus dem fließenden Verkehr gezogen. Der gewerbliche Personenbeförderer hatte u.a. einen polnischen Fahrgast an Bord. Auf Befragen der Beamten gab der 45-jährige Reisende an, in Rotterdam zugestiegen zu sein. An Gepäck habe er lediglich einen Rucksack dabei. Die Kontrolle des Rucksacks verlief negativ, als die Beamten den Mann dann nach mitgeführten Gegenständen abtasteten, fielen ihnen jedoch Fremdkörper im Genitalbereich und am linken Bein auf. Der Reisende hatte sich in die Unterhose ein Glasfläschchen mit Tabletten gesteckt und am Bein ein in Frischhaltefolie gewickeltes Päckchen mit einer beigefarbenen Substanz befestigt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest identifizierte die Substanz in dem Päckchen als Heroin, die Zusammensetzung der Tabletten konnte vor Ort nicht geklärt werden. Insgesamt wurden 105 Gramm Heroin und einige Tabletten einer unbekannten Substanz sichergestellt.

Der Reisende wurde wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam verbracht.

Die weiteren Ermittlungen hat in beiden Fällen das Zollfahndungsamt Essen übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell