HZA-DO: Zwei auf einen Streich / Zoll stellt 11.520 Stück Zigaretten sicher

Am 04.12.2020 kontrollierten Beamte der Kontrolleinheit Flughafen Reisendenverkehr des Hauptzollamts Dortmund zwei aus Bulgarien einreisende Männer am Flughafen Dortmund.

Ein 49-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger und ein 29-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger wurden unabhängig voneinander durch die Zollbeamten vor dem Verlassen des Ankunftsbereichs zur Kontrolle gebeten. Der ältere Mann hatte in seiner Reisetasche unter der Bodenplatte 5.320 Stück Zigaretten verschiedener Marken versteckt. In seinem Rucksack befanden sich zusätzlich 1.000 Stück Zigaretten. Der jüngere Reisende hatte in seinem Reisegepäck 5.200 Stück Zigaretten dabei.

"Die Beamten hatten den richtigen Riecher. Es konnten insgesamt 11.520 Stück Zigaretten bei den beiden Reisenden sichergestellt werden", so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund.

Gegen beide Männer wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Tabaksteuer für die sichergestellten Zigaretten beträgt insgesamt 1.981,51 Euro.

Zusatzinformation:

Für den persönlichen Bedarf kann man grundsätzlich aus jedem Mitgliedstaat der EU - ausgenommen Sondergebiete - Waren abgabenfrei und ohne Zollformalitäten nach Deutschland mitbringen.

Manchmal werden allerdings Waren in so großen Mengen mitgebracht, dass eine rein private Verwendung zweifelhaft erscheinen muss.

Für verbrauchsteuerpflichtige Waren wie Genussmittel wurden deshalb nachstehende Richtmengen festgelegt, bis zu denen eine Verwendung zu privaten Zwecken angenommen wird:

Zigaretten: 800 Stück, Zigarillos: 400 Stück, Zigarren: 200 Stück, Rauchtabak: 1 Kilogramm, Spirituosen (z.B. Weinbrand, Whisky, Rum, Wodka): 10 Liter, alkoholhaltige Süßgetränke (Alkopops): 10 Liter, Zwischenerzeugnisse (z.B. Sherry, Portwein und Marsala): 20 Liter, Schaumwein: 60 Liter, Bier: 110 Liter, Kaffee: 10 Kilogramm, kaffeehaltige Waren: 10 Kilogramm.

Weitere Informationen erhält man unter https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Reisen/Reisen-innerhalb-der-EU/Steuern/Genussmittel/genussmittel_node.html oder in der App "Zoll und Reise", die im Apple App Store und im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden kann.

