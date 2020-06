HZA-DO: Infos zur Ausbildung beim Zoll / Hauptzollamt Dortmund

Hauptzollamt Dortmund

Hauptzollamt Dortmund

Dortmund (ots)

Am Samstag, 06. Juni 2020, zwischen 13:00 und 16:00 Uhr berät das Hauptzollamt Dortmund unter den Telefonnummern

0231 / 9571 - 1030 und 0231 / 9571 - 1113

zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll.

Im persönlichen Gespräch werden alle Fragen rund um die Ausbildung im mittleren Dienst, das Duale Studium im gehobenen Dienst (Dipl.-Finanzwirt/in (FH)) und das Duale Studium Verwaltungsinformatik (Dipl.- Verwaltungswirt/in (FH) - Schwerpunkt Verwaltungsinformatik) geklärt.

Sollte die Nachfrage nach Beratungsgesprächen sehr groß und die Leitungen deshalb häufig blockiert sein, kann per Mail an die Pressestelle des Hauptzollamts (presse.hza-dortmund@zoll.bund.de) eine kurze Notiz mit der eigenen Telefonnummer geschickt werden, spätestens in der folgenden Woche erfolgt dann ein Rückruf.

Zusatzinformationen: Für alle, die sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium beim Zoll interessieren, sind neben einem persönlichen Gespräch die beiden Homepages www.zoll.de und www.zoll-karriere.de sehr gut geeignet, um sich umfassend zu informieren.

Hauptzollamt Dortmund

Pressesprecherin

Andrea Münch

Telefon: 0231-9571-1030

E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de

www.zoll.de

