Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zoll kontrolliert Shisha-Bars; Zahlreiche Verstöße festgestellt und knapp 47 Kilo Wasserpfeifentabak sichergestellt

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Beamte des Hauptzollamts Dortmund kontrollierten am 03. März 2020 - teilweise gemeinsam mit Bediensteten der Ordnungsämter und der Polizei - insgesamt 12 Shisha-Bars in Hagen, im Märkischen Kreis, im Ennepe-Ruhr-Kreis und in Siegen.

Der Zoll stellte dabei knapp 47 Kilo unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher. Es wurden insgesamt drei Straf- und neun Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Den größten Einzelfund von über 20 Kilo Wasserpfeifentabak machten die Beamten in einem Lokal in Siegen.

"Nicht nur in den Ruhrgebietsgroßstädten, sondern im gesamten Bezirk des Hauptzollamts Dortmund erfolgen Kontrollen von Shisha-Bars" so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund. "Die gute Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern und der Polizei trägt zum Erfolg dieser Kontrollen bei" so Münch weiter.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dortmund

Pressesprecherin

Andrea Münch

Telefon: 0231-9571-1030

E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell