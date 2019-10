Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Zollhund "Elron" erschnüffelt Drogen; Dortmunder Zoll stellt Kokain und Heroin sicher

Gelsenkirchen (ots)

Die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund kontrollierten am 28. September einen Pkw mit polnischer Zulassung. Das Fahrzeug wurde gegen 11.45 Uhr auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover aus dem fließenden Verkehr auf den Parkplatz "Allenstein" gezogen.

Der 35-jährige Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer machten unterschiedliche Angaben zum Zweck der Reise. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen, hochsteuerbaren Waren oder mehr als 10.000 Euro Bargeld verneinten beide. Bei der Durchsicht des Fahrzeugs fanden die Zollbeamten im Fußraum des Beifahrers ein Tablet mit Anhaftungen eines weißen Pulvers. Ein durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf Opiate und Kokain.

"Daraufhin wurde Rauschgiftspürhund Elron eingesetzt", so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund. "Er zeigte am Armaturenbrett an", so Münch weiter.

Der Pkw wurde dann in einer Werkstatt einer Intensivkontrolle unterzogen. Nach dem Entfernen der Verkleidung fanden die Zöllner ein Päckchen mit 55 Gramm Heroin und ein Päckchen mit 143 Gramm Kokain.

Die sichergestellten Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von über 13.300 Euro erzielt.

Beide Männer wurden wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Gelsenkirchen Untersuchungshaftbefehle gegen beide Männer.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Essen.

