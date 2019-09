HZA-DO: Festnahme bei Kontrolle im China Restaurant; Zoll beendet illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung

Hauptzollamt Dortmund

Am 18. September 2019 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund die in einem chinesischen Restaurant in Gelsenkirchen tätigen Personen.

Unter den angetroffenen Arbeitnehmern befand sich auch ein chinesischer Staatsangehöriger, der als Küchenhilfe beschäftigt wurde. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen chinesische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt.

Über einen gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verfügte der Arbeitnehmer jedoch nicht und versuchte vor der Kontrolle zu fliehen.

Die Zöllner nahmen den 31-jährigen Mann vorläufig fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er bereits durch die zuständige Ausländerbehörde zur Festnahme ausgeschrieben war.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Über den weiteren Verbleib des Mannes entscheidet nun die zuständige Ausländerbehörde.

Den Arbeitgeber des Beschuldigten erwarten Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.

