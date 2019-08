HZA-DO: 37 neue Zöllnerinnen und Zöllner beim Hauptzollamt

Hauptzollamt Dortmund

Am 01. August 2019 startete für 37 Anwärterinnen und Anwärter die Ausbildung im mittleren und gehobenen Dienst beim Hauptzollamt Dortmund.

Nach der Begrüßung durch die Leiterin des Hauptzollamtes, Iris Vermehr, und die Ausbildungsleiterin, Grit Rothe, wurden die Jungzöllnerinnen und -zöllner zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf ernannt.

In der zwei- bzw. dreijährigen dualen Ausbildungs- bzw. Studienzeit findet der fachtheoretische Teil für den gehobenen Dienst im Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung in Münster sowie für den mittleren Dienst an den Dienstsitzen Plessow, Sigmaringen, Rostock und Leipzig statt.

Die berufspraktische Ausbildung wird in den einzelnen Sachgebieten des Hauptzollamts Dortmund, wie beispielsweise im Bereich der Erhebung von Zöllen und Verbrauchsteuern, der Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung sowie an den Zollämtern durchgeführt.

Zusatzinformation:

Bundesweit arbeiten fast 40.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Zolls. Das Aufgabenspektrum des Zolls ist äußerst breit gefächert, sodass jeder Einzelne nach seinen individuellen Stärken und Neigungen eingesetzt und gefördert werden kann.

Für eine Einstellung zum 1. August 2020 können sich Interessierte noch bis zum 30. September 2019 bewerben.

Wer Interesse an der Informationstechnik hat, kann sich für den dreijährigen dualen Studiengang "Verwaltungsinformatik" bewerben. Bewerbungsschluss ist ebenfalls der 30. September 2019 für die freien Plätze zum 01. Oktober 2020.

Ausführliche Informationen zur Bewerbung, Einstellung und Ausbildung beim Zoll finden Sie in der Rubrik "Beruf und Karriere" auf www.zoll.de oder www.talent-im-einsatz.de, auf der Facebook-Karriere-Seite www.facebook.com/ZollKarriere und auf der Instagram-Seite unter www.instagram.com/zoll.karriere.

