HZA-DO: Jahresbilanz 2018 des Hauptzollamts Dortmund

Insgesamt mehr als 3,2 Milliarden haben die 685 Zöllnerinnen und Zöllner (zzgl. 102 Auszubildenden) im Bereich des Hauptzollamts Dortmund, dessen Geschäftsbereich sich über den östlichen Teil des Ruhrgebietes, das westliche Sauerland bis hin zum Siegerland erstreckt, im Jahr 2018 eingenommen. "Das Hauptzollamt Dortmund leistet mit seinen Einnahmen einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Staats als Grundlage für Zukunftsinvestitionen und den Erhalt der Sozialsysteme" so Iris Vermehr, Leiterin des Hauptzollamts Dortmund. I. Steuereinnahmen Neben der Einfuhrumsatzsteuer mit knapp 1,9 Milliarden Euro, die für den Import von Waren erhoben wird, waren die Verbrauchsteuern mit über 772 Millionen Euro, von denen die Stromsteuer mit über 346 Millionen den höchsten Anteil ausmachte, die größte Einnahmequelle. Die Kraftfahrzeugsteuer schlug mit knapp 370 Millionen Euro zu buche. II. Warenabfertigung Auch im vergangenen Jahr ist es den Beschäftigten der sieben Zollämter des Bezirks gelungen, sich als moderner Wirtschaftspartner zu präsentieren. Dies liegt nicht zuletzt an den wirtschaftsorientierten Abfertigungsverfahren, die eine schnelle Abwicklung des internationalen Warenverkehrs ermöglichen. Knapp 1,9 Millionen Positionen wurden zur Einfuhr, über 3,7 Millionen Positionen wurden zur Ausfuhr und über 140.000 Positionen wurden zu einem Versandverfahren angemeldet. Darüber hinaus achten die Zöllnerinnen und Zöllner nach wie vor auf die strikte Einhaltung der Verbote und Beschränkungen. Schließlich dient dies dem Schutz der heimischen Wirtschaft wie auch dem Schutz der Bevölkerung und bedrohter Pflanzen und Tiere. Der Kampf gegen Marken- und Produktpiraterie wird zunehmend wichtiger. Schätzungen gehen davon aus, dass durch Produktpiraterie alleine in Deutschland zehntausende Arbeitsplätze gefährdet sind. Der Zoll unterstützt die Unternehmen bei der Verteidigung dieser gewerblichen Schutzrechte und hilft, den Handel mit Plagiaten einzudämmen. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher können manche der vermeintlich günstigen Produkte sogar gefährlich werden, denn Fälschungen sind meist qualitativ minderwertig und damit zum Beispiel aufgrund der Verwendung von Giftstoffen bei der Herstellung - insbesondere für Kinder - gefährlich. In 906 Fällen wurden im Jahr 2018 bei den Zollämtern im Bezirk 11.058 Plagiate aus dem Verkehr gezogen, u.a. gefälschte elektrische und elektronische Waren, Mobiltelefone, Kleidung, Schuhe, Handtaschen, Parfüm und Armbanduhren nobler Markennamen. Der Wert der beschlagnahmten Waren lag bei über 900.000 Euro. Mit den Online-Abfertigungsverfahren ATLAS (Einfuhr, Ausfuhr, Versand) und EMCS (verbrauchsteuerpflichtige Waren) stehen Zoll und Wirtschaft effiziente IT-Systeme zur Verfügung, mit denen die Unternehmen alle Warensendungen von, nach und durch Deutschland elektronisch anmelden und abwickeln können. Eine schnelle und einfache Warenabfertigung ist das gemeinsame Anliegen von Wirtschaft und Zoll. Dazu tragen neben moderner Informationstechnik auch zahlreiche Verfahrensvereinfachungen für die Wirtschaft bei (zugelassene Versender/Empfänger, vereinfachte Ein- und Ausfuhrverfahren, AEO). Import- und exportorientierte Unternehmen können bei allen zollrechtlichen Abfertigungsprozessen Vereinfachungen beantragen und sich damit so den Gang zum Zollamt weitestgehend ersparen. Das spart allen Beteiligten Kosten und Zeit. Im Jahr 2018 wurden im Bezirk des Hauptzollamts Dortmund 2.650 vereinfachte Verfahren bewilligt. Mit In-Kraft-Treten des Unionszollkodex (UZK) zum 1. Mai 2016 sind die Bewilligungs-voraussetzungen für zollrechtliche Bewilligungen angepasst worden. Aus diesem Grund ist die Zollverwaltung verpflichtet, sämtliche vor dem 1. Mai 2016 erteilten unbefristeten Bewilligungen (sogenannte Bestandsbewilligungen) bis zum 1. Mai 2019 neu zu bewerten. Inhalt der Neubewertung ist die Prüfung, ob diese Bewilligungen den Bewilligungskriterien des UZK entsprechen. Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (Authorised Economic Operator - AEO-) Die zunehmende Globalisierung und die veränderte internationale Sicherheitslage haben die Weltzollorganisation (WZO) veranlasst, weltweite Rahmenbedingungen zur Sicherung und Vereinfachung des globalen Handels zwischen den Zollbehörden und der Wirtschaft zu schaffen. Beim "AEO" handelt es sich um einen durch die Zollbehörden als besonders zuverlässigen und vertrauenswürdigen zertifizierten Wirtschaftsbeteiligten. Kriterien für die Zuverlässigkeit sind die Einhaltung der Zollvorschriften, ein den gesetzlichen Vorgaben entsprechendes Buchführungssystem, Zahlungsfähigkeit und ggf. angemessene Sicherheitsstandards. Der Status eines "AEO" berechtigt zu Vergünstigungen bei sicherheitsrelevanten Zollkontrollen und/oder Vereinfachungen gemäß den Zollvorschriften. Seit dem 01. Januar 2008 können Unternehmen, die in der Europäischen Union ansässig und am Zollgeschehen beteiligt sind, diesen Status beantragen. Im Jahr 2018 erteilte das Hauptzollamt Dortmund 251 AEO-Zertifikate. III. Kontrolleinheit Verkehrswege Seit dem Wegfall der Kontrollen an den Binnengrenzen der EU ist es die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) (früher: Mobile Kontrollgruppen, MKG), die das Zollrecht und nationale Bestimmungen auf der Straße und auch bisweilen Schienen durchsetzt. Die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, des Tabak- und Zigarettenschmuggels, des illegalen Handels mit geschützten Tieren und Pflanzen und die Überwachung von sonstigen Ein-, Durch- und Ausfuhrverboten im Binnenland sowie Kontrollen von Shishabars und Headshops im Rahmen der Steueraufsicht sind die Tätigkeitsschwerpunkte. Insgesamt konnten die 14 Zöllnerinnen und Zöllner der KEV im Jahr 2018 rund 99 Kilo Rauschgift, 59 LSD-Trips, 708 Tabletten sonstiger Betäubungsmittel, über einen Liter flüssiges Amphetamin, 74 Joints sowie über 1,5 Tonnen unversteuerten Wasserpfeifentabak und über 600 Tausend unversteuerte Zigaretten sicherstellen. Außerdem wurden bei insgesamt 8.742 durchgeführten Kontrollen 43 verbotene Waffen beschlagnahmt. Es wurden 1.446 Strafverfahren - darunter 1.027 Strafverfahren bei Kontrollen von Postsendungen - und 137 Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Zoll darf auch eine innerhalb der EU beförderte Post- und Kuriersendung öffnen lassen und prüfen, ob in der Sendung Waren enthalten sind, die Verboten oder Beschränkungen unterliegen oder ob in der Sendung Waren enthalten sind, die einer Verbrauchssteuer unterliegen. Das Brief- und Postgeheimnis (Art. 10 Grundgesetz) ist in dieser Hinsicht eingeschränkt. IV. Flughafen Der Luftverkehr in Dortmund wird in zöllnerischer Hinsicht durch die 18 Zöllnerinnen und Zöllner am Flughafen in Dortmund überwacht. Diese hatten im vergangenen Jahr Erfolge mit insgesamt 964 Aufgriffen zu verbuchen. Insgesamt wurden 27 Strafverfahren und 19 Bußgeldverfahren wegen der Nichtanmeldung von Barmitteln eingeleitet. Insgesamt wurden Barmittel in Höhe von 207.509 Euro nicht angemeldet. V. Vollstreckung Bundesweit sind 22 Hauptzollämter befugt, nicht nur die Forderungen des Zolls selbst, sondern auch öffentlich-rechtliche Geldforderungen des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen Rechts beizutreiben. Auftraggeber sind hier vor allem die Bundesagentur für Arbeit, die Sozialversicherungsträger - nämlich die bundesweit tätigen Ersatz- und Betriebskrankenkassen - sowie die Berufsgenossenschaften. Diese Zuständigkeit wurde den Hauptzollämtern ab dem 1. Januar 1981 mit dem Zehnten Sozialgesetzbuch (SGB X) übertragen. Über 207.000 Vollstreckungsverfahren hatten die 124 Bediensteten der Vollstreckungsstelle des Hauptzollamts Dortmund im Jahr 2018 zu bearbeiten. Insgesamt wurden über 64 Millionen Euro beigetrieben. VI. Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung Die zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung an den Standorten Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen und Siegen eingesetzten 287 Beschäftigten der FKS (Prüfungen und Ermittlungen sowie Ahndung) prüften im Jahr 2018 insgesamt 2.238 Arbeitgeber. Damit ist eine Steigerung der Arbeitgeberprüfungen um über 48 % im Vergleich zum Vorjahr (1.509) zu verzeichnen. Insgesamt konnten im letzten Jahr 5.690 Ermittlungsverfahren eingeleitet und 6.570 Ermittlungsverfahren abgeschlossen werden. Die Prüfungen und Ermittlungen des Hauptzollamtes Dortmund ergaben einen durch Schwarzarbeit verursachten Schaden in Höhe von über 27 Millionen Euro. Die Summen der festgesetzten Geldbußen betrugen über 1,4 Millionen Euro. Geldstrafen wurden in einer Gesamthöhe von über 893.000 Euro verhängt. Die von den Gerichten festgesetzten Freiheitsstrafen beliefen sich auf 170 Jahre. Zusatzinformation: Bundesweit arbeiten fast 40.000 Zöllnerinnen und Zöllner in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Zolls. Das Aufgabenspektrum des Zolls ist äußerst breit gefächert, sodass jeder Einzelne nach seinen individuellen Stärken und Neigungen eingesetzt und gefördert werden kann. Für eine Einstellung zum 1. August 2020 können sich Interessierte noch bis zum 30. September 2019 bewerben.

