HZA-DO: Zoll prüfte Gebäudereinigungsgewerbe/ Zollbeamte im Einsatz gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung

Dortmund. Am vergangenen Montag überprüften insgesamt 96 Zollbeamtinnen und Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund im Rahmen einer bundesweit durchgeführten Schwerpunktprüfung Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Gebäudereinigungsgewerbe. Im gesamten Bezirk des Hauptzollamts Dortmund, dessen Geschäftsbereich sich über den östlichen Teil des Ruhrgebietes, das westliche Sauerland bis hin zum Siegerland erstreckt, wurden insgesamt 302 Personen zu Ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Bei den Kontrollen ergaben sich 50 Sachverhalte, die weitere Prüfungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit erfordern. Im Einzelnen ergaben sich in - 25 Fällen Anhaltspunkte für den Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohnes (nach Mindestlohngesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz oder Arbeitnehmer-Entsendegesetz) - 9 Fällen Anhaltspunkte für Beitragsvorenthaltung, also keine Anmeldung oder Beitragszahlung an die Sozialversicherungen - 9 Fällen Anhaltspunkte für Ausländerbeschäftigung (ohne Arbeitserlaubnis) - 7 Fällen Anhaltspunkte für Leistungsmissbrauch, in denen die Arbeitnehmer den leistungsgewährenden Stellen ihre Arbeitsaufnahme verschwiegen haben. Die Ermittlungen dauern an.

