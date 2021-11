Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Busfahrer schmuggeln gefälschtes Parfüm und Markenkleidung

Darmstadt (ots)

Bei ihren Kontrollen auf den Autobahnen Südhessens gingen den Angehörigen der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Darmstadt Anfang dieser Woche Schmuggler von gefälschten hochpreisigen Markenartikeln ins Netz. Die Zöllnerinnen und Zöllner kontrollierten in den Morgenstunden auf der Raststätte Lorsch-Ost einen Linien-Reisebus, der aus der Türkei kommend nach Frankfurt am Main unterwegs war. Bei der Kontrolle des Gepäckbereichs der Busfahrer und im Laderaum des Gepäcks der Passagiere fanden die Beamten sieben Kartons, die komplett mit Parfümpackungen namhafter Hersteller gefüllt waren. Außerdem fanden sie zahlreiche große Müllbeutel, in welchen sich neuwertige Markenkleidung befand. Allerdings trog der Schein sowohl bei dem "Markenparfüm" als auch der "Markenkleidung". Fast alle Artikel stellten sich nach intensiver Prüfung als illegale Nachahmungen von Produkten von Markenherstellern heraus. Die Angehörigen der Kontrolleinheit stellten darauf hin die gefälschten Produkte im Wege des Grenzbeschlagnahmeverfahrens sicher, da diese gegen Markenschutzrechtliche Bestimmungen verstießen. Originale Parfüme der aufgefundenen Marken liegen im legalen Handel durchweg im Preisbereich von über 200 Euro und mehr. Es ist davon auszugehen, dass die Fälschungen über den Onlinehandel in Deutschland abgesetzt werden sollten. Die gesamte illegale Ladung hätte, falls sie als Original verkauft worden wäre, einen Wert von geschätzten 50.000 Euro gehabt. Die mutmaßlichen Plagiate werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell