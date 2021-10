Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Zoll findet 10.000 Euro in Kellerdecke

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Darmstadt (ots)

Mitte der Woche vollstreckte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Darmstadt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt 14 Wohn- und Geschäftsräumen im Rhein-Main-Gebiet. Auch ein Haftbefehl gegen einen 51-jährigen Hauptbeschuldigten wurde vollstreckt. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen, die sich gegen Firmen der Baubranche richteten, stellten die Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Darmstadt im Rahmen der Vermögenssicherung unter anderem 5 Kilogramm Silber, Gold im Wert von 7.000 Euro sowie zwei Kraftfahrzeuge sicher. Auch mehre Konten und eine Immobilie wurden gepfändet. Außerdem fanden sie in einer Kellerdecke versteckt Bargeld in Höhe von 10.000 Euro. Ebenfalls wurden mehrere verbotene Messer und ein Schlagring sichergestellt. "Hintergrund der Maßnahmen ist die Bekämpfung der organisierten Schwarzarbeit", so Olaf Scheffler, Sprecher des Hauptzollamts Darmstadt. "Der Tatverdacht richtet sich hierbei auf das Vorenthalten von Arbeitsentgelt, Steuerhinterziehung, Betrug und die Erstellung von Schein-und Abdeckrechnungen",so der Sprecher weiter. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht ein vorläufiger Schaden in Höhe von ca. 800.000 Euro gegenüber der Sozialkassen und der Finanzämter in Rede. An der von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Darmstadt koordinierten Durchsuchungsmaßnahme nahmen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Darmstadt etwa 80 Einsatzkräfte teil.

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell