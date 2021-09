Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Durchsuchungen im Baugewerbe

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch den 29.09.2021 vollstreckte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Darmstadt, gemeinsam mit benachbarten Einsatzkräften Durchsuchungsbeschlüsse in insgesamt fünf Wohn- und Geschäftsräumen sowie auf zwei Baustellen in Frankfurt am Main, im Landkreis Offenbach und in der Region Rosenheim. Die beiden in der Baubranche tätigen Beschuldigten im Alter von 42 und 46 Jahren stehen im Verdacht, über mehrere Jahre hinweg mittels Servicefirmen sogenannte Schein- bzw. Abdeckrechnungen bezogen zu haben, um auf diesem Wege Schwarzlohnzahlungen an Arbeitnehmer zu finanzieren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand steht ein vorläufiger Schaden in Höhe von ca. 1,2 Millionen Euro gegenüber der Sozialkassen und der Finanzämter in Rede. An der von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Darmstadt koordinierten Durchsuchungsmaßnahme nahmen unter Federführung der Staatsanwaltschaft Darmstadt etwa 50 Einsatzkräfte teil. Im Rahmen der Maßnahme konnten durch die Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Vermögenswerte in Höhe von ca. 250.000 EUR sichergestellt werden. Auf einer der Baustellen trafen die Beamten außerdem einen ausländischen Arbeitnehmer an, welcher sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung aufgrund fehlender Aufenthaltsdokumente illegal innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufhielt.

