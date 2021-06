Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: 23. Juni 2021- Internationaler Tag des öffentlichen Dienstes Hauptzollamt Darmstadt sucht auch in diesem Jahr interessierte Bewerber*innen

Am 23. Juni wird der Internationale Tag des öffentlichen Dienstes gefeiert. Dabei nimmt der Zoll als moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung innerhalb des öffentlichen Dienstes eine wichtige Stellung ein, da sein Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. Mit dem Zuwachs an Aufgaben in den letzten Jahren hat die Arbeit des Zolls an Bedeutung gewonnen - sein Wirken ist heute wichtiger denn je.

Allein im vergangenen Jahr flossen dem Bundeshaushalt über die Zollverwaltung Einnahmen von fast 129 Milliarden Euro zu. Damit leisten die rund 44.000 Zöllnerinnen und Zöllner einen bedeutenden Beitrag zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit Deutschlands. Das Hauptzollamt Darmstadt hat davon im letzten Jahr mehr als 2,7 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben erhoben. Als Einnahmeverwaltung im Auftrag des Bundes sichert der Zoll das Gemeinwesen, fördert den Wirtschaftsstandort Deutschland, trägt zur Stabilität der Sozialsysteme bei und sorgt für Sicherheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit.

Neben der Erhebung von Steuern sind heute zentrale Aufgaben: die Gewährleistung eines reibungslosen internationalen Warenverkehrs und eines fairen Wettbewerbs, der Kampf gegen Schwarzarbeit, Produktpiraterie und Kriminalität oder der Einsatz für den Artenschutz. "Wir blicken auch im Corona-Jahr auf eine insgesamt positive Bilanz unserer Arbeitsbereiche zurück. Damit wir weiterhin gute Arbeit leisten können, sind wir immer auf der Suche nach geeigneten und engagierten Nachwuchskräften.", sagt Aileen Adami, stellvertretende Pressesprecherin des Hauptzollamtes Darmstadt.

Im letzten Jahr haben insgesamt 44 neue Kolleg*innen ihre Berufsausbildung beim Hauptzollamt Darmstadt begonnen. Um auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein, sucht der Zoll in diesem Jahr bundesweit erneut knapp 1.000 flexible und motivierte Bewerber*innen (m/w/d) für den gehobenen Dienst bzw. 1.650 Bewerber*innen (m/w/d) für den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen.

Für eine Ausbildung oder ein duales Studium zum 01. August 2022 nimmt das Hauptzollamt Darmstadt noch bis zum 15. September 2021 Bewerbungen entgegen. Bewerbungen oder Rückfragen bitte an die Ausbildungsleitung des Hauptzollamtes Darmstadt (ausbildung.hza-darmstadt@zoll.bund.de). Berufsinformationstage sind dieses Jahr für den 19. Juli und den 11. Oktober geplant. Anmeldungen bitte an presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de.

Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de, www.zoll.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls (Facebook, Instagram, YouTube: Zoll Karriere).

