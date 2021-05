Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Zollhund Inge erschnüffelt 16 kg Kokain

Darmstadt (ots)

Bei der Kontrolle eines PKWs am Mittwochabend auf der Bundesautobahn 3 fanden die Beamtinnen und Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamtes Darmstadt 16 Kilogramm Kokain. Der 24-jährige Fahrer des PKWs, ein in Deutschland geborener Serbe, gab auf Befragen der Beschäftigten an, auf dem Rückweg von einer Shopping-Tour in den benachbarten Niederlanden zu sein. Als ein durchgeführter Schnelltest auf Drogen positiv reagierte, wurde der Zollhund Inge zur Durchsuchung des Fahrzeuges eingesetzt. Dank der sensiblen Spürnase des Zollhundes konnte unter den Vordersitzen eine Schublade entdeckt werden, in der mehrere Päckchen versteckt waren. Da sich das Versteck nicht öffnen ließ, wurde der Mann von den Beschäftigten vorläufig festgenommen und an das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main für die weiteren Maßnahmen übergeben. Diese brachten das Fahrzeug zur weiteren Durchsuchung zur Polizeistation nach Limburg. Insgesamt wurden dort 16 kg Kokain versteckt im Fahrzeug entdeckt. Der Beschuldigte wurde ebenfalls zur Polizeistation nach Limburg verbracht, wo er die Nacht im Gewahrsam verbrachte. Am Folgetag wurde er der Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Limburg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg Haftbefehl erließ.

