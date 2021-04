Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Neue Telefonnummer für den Standort Wiesbaden des Hauptzollamtes Darmstadt

Darmstadt (ots)

Ab dem 20.04.2021 sind das Zollamt Wiesbaden sowie die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Standort Wiesbaden, über eine neue Telefonnummer erreichbar:

Tel.: 06151 /9180-2888 (Zentrale)

Aufgrund einer Umstellung der Telefonanlage kann es am 20.04.2021 zu Störungen und Ausfällen kommen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an das Hauptzollamt Darmstadt unter: 06151/ 9180-0.

