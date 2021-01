Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Aktualisierung zur Pressemitteilung vom 27.1.2021 Vier Haftbefehle in millionenschwerem Kettenbetrugsverfahren Eine halbe Million Euro sichergestellt

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Im Zuge des gestrigen Großeinsatzes konnten weitere Barmittel von mehr als 300.000 Euro sichergestellt werden. Insgesamt übersteigt die sicherstellte Barmittelsumme insgesamt den Betrag von einer halben Million Euro. Die Durchsuchungen erstreckten sich auf insgesamt 20 Einsatzorte, davon 15 im hessischen und fünf im bayerischen Landesbereich. Das Hauptaugenmerk des Einsatzes lag im Bereich zwischen Aschaffenburg, Darmstadt, Mainz, Frankfurt am Main. Es wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt sowie Arreste in das Vermögen der Beschuldigten vollstreckt. Die Auswertungen werden mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Hintergrundinfos: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Schweinfurt prüft und ermittelt unter anderem sehr komplex gestaltete Missbrauchsformen von Sozialleistungen und illegaler Beschäftigung wie z.B. Kettenbetrugsgeflechte. Der Bezirk des Hauptzollamts Schweinfurt reicht bis zur hessischen Landesgrenze und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Hauptzollämtern Darmstadt und Frankfurt am Main. Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit stehen auch auf www.zoll.de zur Verfügung.

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell