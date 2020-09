Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Störung der Telefonanlage des Hauptzollamtes Darmstadt

Darmstadt (ots)

Durch einen technisch bedingten Defekt an der Telefonanlage ist das Hauptzollamt Darmstadt derzeit nicht erreichbar. An der Behebung des Problems wird gearbeitet. Anfragen an das Hauptzollamt Darmstadt können auch unter der E-Mail-Adresse poststelle.hza-darmstadt@zoll.bund.de gestellt werden.

