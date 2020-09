Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Bauarbeiter verstecken sich vor Zollkontrolle

Darmstadt (ots)

In der letzten Augustwoche führten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Darmstadt eine Baustellenkontrolle in Griesheim durch. Bereits zu Beginn versuchte sich eine Person der Kontrolle zu entziehen. Die Zöllner konnten den Fluchtversuch verhindern. Der Flüchtende klagte über Kreislaufbeschwerden, sodass die Beamten einen Rettungswagen riefen und die Person zur medizinischen Behandlung an die Kollegen vom Rettungsdienst übergaben. Ein Zöllner zog sich bei der Verfolgung leichte Verletzungen zu und konnte vom Rettungsdienst noch vor Ort ambulant behandelt werden. Bei der Kontrolle fanden die Bediensteten des Hauptzollamtes zwei weitere Personen, die sich unter Baumaterialien versteckten. Insgesamt kontrollierten die Bediensteten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 11 Arbeitnehmer. Zwei Personen mit albanischer sowie eine Person mit türkischer Staatsangehörigkeit konnten keinen gültigen Aufenthaltstitel nachweisen. Die drei Personen wurden von den Zöllnern vorläufig festgenommen. Der Fokus der Kontrolle lag unter anderem auf der Einhaltung des Mindestlohnes und den sozialversicherungsrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers. Neben der Einleitung von drei Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts stellten die Beamten auch mehrere Verstöße aufgrund fehlender Meldungen zur Sozialversicherung fest. Die Ermittlungen gegen den Arbeitgeber dauern an.

