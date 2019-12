Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Sozialversicherungsbetrug mit Bussen

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Sozialversicherungsbetrug und Steuerhinterziehung - und das im großen Stil. So lautet der Tatvorwurf, den die Staatsanwaltschaft Darmstadt in Zusammenarbeit mit dem Hauptzollamt Darmstadt / Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Steuerfahndung Darmstadt gegen zwei Beschuldigte im Alter von 45 und 25 Jahren erhebt. Im Rahmen einer groß angelegten Durchsuchungsmaßnahme wurden Anfang Oktober 2019 insgesamt 17 Objekte im gesamten Rhein-Main Gebiet durchsucht, wobei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt wurde. Bei dieser Maßnahme waren 55 Zollbeamte, 25 Steuerfahnder, 3 Polizeibeamte und 2 Spürhunde des Frankfurter Flughafens im Einsatz. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Beschuldigten mit bis zu 50 Busfahrern, ohne ordnungsgemäße Meldungen zur Sozialversicherung, den regionalen öffentlichen Personennahverkehr bedienten. Die Beschuldigten sollen begonnen haben, einen eigenen Fuhrpark an Gelenkbussen aufzubauen. Mit diesem sollte der Schienenersatzverkehr, bei dem mitunter bis zu 80 Personen befördert werden, im Rhein-Main Gebiet bedient werden. Bei den erworbenen Bussen soll es sich um bereits ausgesonderte Busse gehandelt haben, die auf Nachfrage beim Verkäufer eigentlich keine Eignung mehr für den Personennahverkehr hatten. Trotz alledem soll es den Beschuldigten gelungen sein, illegal dafür gültige TÜV Plakette zu erlangen. Aufgrund diesen Tatverdachts wurden Anfang Dezember weitere Durchsuchungen durchgeführt und die Gelenkbusse sichergestellt. Eine Überprüfung durch die zuständige TÜV Prüf-stelle ergab, dass alle Busse erhebliche bis gefährliche Mängel aufwiesen, was zu einer Einstufung als ''verkehrsunsicher'' führte.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Darmstadt

Pressesprecher

Olaf Scheffler

Telefon: 06151-9180-1006

E-Mail: presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell