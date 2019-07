Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: IT-Systemeinschränkungen bei den Kraftfahrzeugsteuerstellen des Zolls am 19. Juli 2019

Aufgrund von umfangreichen Wartungsarbeiten im IT-System der Kraftfahrzeugsteuerstellen des Hauptzollamts Darmstadt am Freitag, den 19. Juli 2019 können die Servicestelle der Festsetzungsstelle sowie die Kontaktstellen in den Zollämtern Darmstadt, Bensheim, Wiesbaden und Hanau ab 13:00 Uhr vorübergehend keine Auskünfte über Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten mehr erteilen. Das Hauptzollamt Darmstadt bittet darum, an diesem Tage von Anfragen im Bereich der Kraftfahrzeugsteuer abzusehen und in dringenden Fällen Anfragen bis Donnerstag, den 18. Juli 2019 zu den üblichen Servicezeiten an die Kontaktstellen der Zollämter zu richten. Ab Montag, den 22. Juli 2019 steht das IT-System der Kraftfahrzeugstellen wieder zur Verfügung.

