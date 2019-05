Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Zoll stellt 100 kg Shisha-Tabak sicher

Darmstadt (ots)

Am Mittwochabend stellten Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamtes Darmstadt 100 Kilogramm Shisha-Tabak sicher. Sie überprüften auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen Nord einen moldawischen Lieferwagen im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Kontrolle. Im Laderaum des Lieferwagens transportierte der Fahrer vier Taschen mit 100 Päckchen unversteuerten Wasserpfeifentabak der Marke Adaya zu je 1 kg. Der Fahrer gab an, dass er die insgesamt 100 kg Shisha Tabak seinem Freund in Belgien mitbringen wolle. Entsprechende Zollpapiere konnte er nicht vorlegen. Die Beamtinnen und Beamten des Zolls leiteten daraufhin gegen den Moldawier ein Steuerstrafverfahren ein. Die fällige Tabaksteuer in Höhe von 2.286,80 EUR plus eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.213,20 EUR (für zu erwartende Strafen und Gerichtskosten) setzte die Staatsanwaltschaft Offenbach fest. Nach Begleichung der Abgaben und der Sicherheitsleistung konnte der moldawische Fahrer seine Route nach Belgien ohne den Shisha-Tabak fortsetzen.

