Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit in Südhessen

Darmstadt (ots)

Mit mehr als 190 Einsatzkräften des Zolls und der Polizei sind die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Darmstadt und die Staatsanwaltschaft Darmstadt heute in den frühen Morgenstunden in einer großangelegten Durchsuchungs- und Einsatzmaßnahme gegen organisierte Schwarzarbeit vorgegangen. Die Maßnahmen richteten sich dabei gegen eine Tätergruppierung, der Hinterziehung von Sozialabgaben und Steuern sowie Betrug in großem Umfang vorgeworfen wird. Unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Darmstadt vollstreckten die Ermittler heute in neun Objekten Durchsuchungsbeschlüsse, durchsuchten Wohnungen und Geschäftsräume. Hierbei wurden die Zöllner durch die Polizei unterstützt. Die Maßnahmen konzentrierten sich hauptsächlich auf das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen. Die Ermittlungen richteten sich im Kern gegen drei Hauptverdächtige im Alter von 39, 44 und 48 Jahren. Aufgrund einer besonderen Gefährdungslage wurden zwei Wohnungen in den frühen Morgenstunden durch Spezialkräfte des Zollkriminalamtes gesichert. Die Ermittler stellten umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter auch Computer und Mobiltelefone, die durch Spezialkräfte des Zolls für IT-Forensik ausgewertet wurden. Insgesamt stellten die Zöllner mehr als 50.000 Euro Bargeld sicher. Weiterhin fanden die Beamten bei den Durchsuchungen einen scharfen und geladenen Revolver sowie eine Schreckschusspistole. Der Tätergruppe wird vorgeworfen, dass sie Arbeitnehmer beschäftigte ohne diese zur Sozialversicherung anzumelden und Schwarzlohnzahlungen in bar auszahlte. Dies tat sie unter Verwendung sogenannter Schein- bzw. Abdeckrechnungen, denen keine tatsächliche Leistungserbringung entgegen stand und die so als Eingangsrechnungen Einfluss in die Buchhaltung fanden. Mit dem dadurch generierten Bargeld wurden die Schwarzlohnzahlungen getätigt. Die bisherigen Ermittlungen ergaben den begründeten Verdacht, dass auf diese Weise den Sozialkassen und dem Fiskus Sozialversicherungsbeiträge und Steuern in einem sechsstelligen Bereich vorenthalten wurden.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Darmstadt

Pressesprecher

Olaf Scheffler

Telefon: 06151-9180-1006

E-Mail: presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell