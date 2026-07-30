Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Durchsuchungen in Nagelstudios, Imbissen und Supermarkt/Hauptzollamt Augsburg ermittelt wegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung

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Augsburg/Kempten/Schwaben (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls durchsuchte gestern mehrere Objekte im Raum Memmingen, Kempten, Lindau, Friedrichshafen und Immenstaad am Bodensee. Rund 100 Einsatzkräfte der Hauptzollämter Augsburg und Ulm wurden von der bayerischen Polizei und der Steuerfahndung unterstützt. Sie konnten in Geschäftsräumen und Unterkünften der Beschuldigten umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Kempten führt derzeit Verfahren gegen einen Beschuldigten, der im Verdacht steht, Arbeitnehmer nicht bzw. nicht richtig zur Sozialversicherung angemeldet zu haben und Ausländer illegal zu beschäftigen. Bei den Durchsuchungen wurde Bargeld in Höhe von ca. 100.000 Euro gesichert. Im Anschluss an die Durchsuchungen werden die Beweismittel durch die Einsatzkräfte ausgewertet. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeitig keine weiteren Angaben gemacht werden.

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