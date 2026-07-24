Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Augsburger Zoll deckt mehrfachen Warenschmuggel auf

Mehrere tausend Zigaretten und gefälschte Textilien sichergestellt

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Augsburg/Schwaben (ots)

Insgesamt 144 gefälschte Markentextilien und 8.280 versteckte Zigaretten stellte kürzlich die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) des Hauptzollamts Augsburg bei der Kontrolle eines Omnibusses sicher.

In den Abendstunden kontrollierten die Beamten auf der Autobahn 8 einen Linienbus mit 17 Fahrgästen. Die Busfahrer sowie die Fahrgäste aus der Türkei meldeten keine zollpflichtigen Waren an. Die Kontrollbeamten stellten fest, dass Wartungsklappen in den Überkopf-Ablagefächern der vorderen Sitze nicht serienmäßig verschraubt waren. Hierin fanden die Zöllnerinnen und Zöllner bereits mehrere versteckte Zigaretten. Daraufhin entfernten die Einsatzkräfte verschiedene Sitzpolster der Fahrgastsitze. Auch hier waren Zigaretten versteckt. Zudem befanden sich weitere Tabakwaren in der Reisetasche des Busfahrers. Insgesamt stellten die Augsburger Zöllner 8.280 Zigaretten sicher. Zusätzlich wurden 144 Markentextilien - T-Shirts, Trikots und Hosen - in einem Karton entdeckt. Auf Nachfrage bei dem Markenrechtsinhaber, bestätigte dieser den Verdacht, dass es sich um gefälschte Artikel handelt. Die Textilien wurden sichergestellt. Gegen die Busfahrer leiteten die Beamten Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts auf Markenrechtsverletzung ein.

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