Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Zoll prüft Kfz-Werkstätten und Autowaschanlagen in Augsburg

Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Augsburg/Ingolstadt/Kempten/Lindau/Oberbayern/Schwaben (ots)

Vor Kurzem prüfte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg 135 Kfz-Werkstätten und Waschanlagen im gesamten Zuständigkeitsbereich.

An diesem örtlichen Prüftag kontrollierten über 100 Beamte verdachtsunabhängig, ob der Mindestlohn eingehalten wird, Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder Ausländer über eine gegebenenfalls erforderliche Genehmigung bzw. Aufenthaltstitel verfügen. Es wurden insgesamt 285 Beschäftigte zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt und über 70 Geschäftsprüfungen begonnen. Vor Ort wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eines Ausländers eingeleitet. Zudem wurden sieben Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts, dass Arbeitszeiten nicht ordnungsgemäß aufgezeichnet wurden sowie Ausländer ohne den erforderlichen Aufenthaltstitel beschäftigt wurden bzw. eine Beschäftigung ausübten.

Diese Zahlen können sich noch erhöhen, da sich an die durchgeführten Personenbefragungen umfangreiche Nachprüfungen anschließen. Bereits bei sieben Sachverhalten ist eine vertiefte Prüfung erforderlich.

Zusatzinformation:

Die FKS führt regelmäßig bundesweite Schwerpunkt- sowie Sonderprüfungen und örtliche Prüftage auf Basis eines risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Es wird unter Anderem geprüft, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, der Mindestlohn eingehalten wird, Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden, Ausländer über die für eine Aufnahme der Beschäftigung erforderliche Genehmigung bzw. Aufenthaltstitel verfügen oder ggf. sogar ausbeuterische Arbeitsbedingungen, Zwangsarbeit bzw. Menschenhandel im Zusammenhang mit der Beschäftigung vorliegen. Die FKS trägt damit entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme bei und ermöglicht faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen.

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Augsburg hat weitere Standorte in Ingolstadt, Kempten und Lindau.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.de

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell