Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Wir sind der Zoll in Augsburg

Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Augsburg am 18.07.2026

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Augsburg/Schwaben (ots)

"Wir sind der Zoll - 75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland" unter diesem Motto fand am vergangenen Samstag der Tag der offenen Tür des Hauptzollamt Augsburg beim Zollamt Göggingen statt. Rund 250 interessierte Bürgerinnen und Bürger durfte das Hauptzollamt Augsburg willkommen heißen. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die vielfältigen Aufgaben des Zolls zu informieren und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Neben sichergestellten Waren aus den Bereichen Artenschutz, Markenschutz und Produktsicherheit sowie Themenzelten zum breiten Aufgabenspektrum des Zolls, rundete ein Rahmenprogramm den Nachmittag ab. Rauschgiftspürhunde stellten ihr Können unter Beweis, Einsatztrainer zeigten, wie verschiedene Angriffe abgewehrt werden können und Bedienstete der Zollämter spielten eine Postabfertigung nach. "Heute haben die Beschäftigten der Hauptzollamts Augsburg gezeigt, was der Zoll für die Gesellschaft leistet", erklärte Adrian Kube, Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg. "Neben der Erhebung der Verbrauchsteuern und der Kfz-Steuer, schützt der Zoll die Verbraucherinnen und Verbraucher durch seine Kontrollen und macht Deutschland dadurch sicherer", so Kube weiter. Ein Highlight, besonders für die Kinder, war das lebensgroße Maskottchen Zollhund "Mateo". Wer noch mehr wissen wollte, konnte im Zollamt historische Uniformen, Arbeitsmittel und Beschilderungen besichtigen.

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