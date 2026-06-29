Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Wir sind der Zoll in Augsburg

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Augsburg/Schwaben (ots)

Wir sind der Zoll in Augsburg

Tag der offenen Tür des Hauptzollamts Augsburg am 18.07.2026

Augsburg/Schwaben

"Wir sind der Zoll - 75 Jahre Zoll in der Bundesrepublik Deutschland" unter diesem Motto findet der Tag der offenen Tür des Hauptzollamt Augsburg beim Zollamt Göggingen statt.

Die Tore werden für alle Bürgerinnen und Bürger geöffnet, die an der vielfältigen Arbeit des Zolls interessiert sind. Von A wie Abgabenerhebung bis Z wie Zollkontrolle - beim Tag der offenen Tür werden ihre Fragen beantwortet. Die Zöllnerinnen und Zöllner laden an vielen Themenständen zum Austausch ein und informieren über ihre abwechslungsreichen Tätigkeiten. Sehen Sie wie eine mobile Röntgenanlage funktioniert, lassen Sie Ihren Personalausweis auf Echtheit prüfen oder staunen Sie, welche Exemplare aus der geschützten Tier- und Pflanzenwelt beschlagnahmt wurden. Ebenso bieten sich verschiedene Möglichkeiten zum Mitmachen. Als besonderes Highlight für die Kinder wird das lebensgroße Maskottchen "Mateo" vor Ort sein. Auch Zollhund "Astan" wird als passiver Rauschgiftspürhund sein Können unter Beweis stellen. Zum 75-jährigen Jubiläum des Zolls können verschiedene Arbeitsmittel, Uniformen und Beschilderungen aus früheren Tagen besichtigt werden. "Die Aufgaben des Zolls wurden in den vergangenen Jahren immer umfangreicher", erklärt Adrian Kube, Pressesprecher des Hauptzollamts Augsburg. "Mit seiner Arbeit sorgt der Zoll für den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und Umwelt", so Kube weiter. Der Tag der offenen Tür - Wir sind der Zoll - findet am Samstag, den 18.07.2026 von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr beim Zollamt Göggingen, Depotstraße 8, 86199 Augsburg statt. Ablauf im Überblick: 12:30 Uhr: Begrüßung 13:00 Uhr: Anwärterinterview 13:45 Uhr: Postabfertigung 14:30 Uhr: Hundevorführung 15:00 Uhr: Einsatztraining 15:30 Uhr; Hundevorführung 15:45 Uhr: Postabfertigung Ende ca. 16:00 Uhr.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.

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