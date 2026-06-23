Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Durchsuchungen auf Baustellen und Wohnungen im süddeutschen Raum

Hauptzollamt Augsburg ermittelt wegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung in der Baubranche

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Augsburg/Schwaben (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls durchsuchte heute mehrere Objekte in Bayern und Baden-Württemberg. Die rund 370 Einsatzkräfte verschiedener Hauptzollämter konnten in Geschäftsräumen, Baustellen und Wohnungen der Beschuldigten umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg führt derzeit Verfahren gegen acht Beschuldigte. Diese stehen im Verdacht Arbeitnehmer nicht bzw. nicht richtig zur Sozialversicherung angemeldet, Ausländer eingeschleust sowie Beihilfe zu diesen Taten geleistet zu haben. Die Beschuldigten sollen sich als Bande zusammengeschlossen haben, um im Rahmen eines Werkvertragsverfahrens Arbeitnehmer aus einem Drittland unrechtmäßig nach Deutschland einzuschleusen. Der derzeit vermutete Sozialversicherungsschaden beläuft sich auf 23.000.000 EUR. Bei den Durchsuchungen wurde Bargeld in Höhe von ca. 250.000 Euro gesichert. Des Weiteren wurden mehrere Fahrzeuge gepfändet. Vier Personen wurden festgenommen. Im Anschluss an die Durchsuchungen werden die Beweismittel durch die Einsatzkräfte ausgewertet. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeitig keine weiteren Angaben gemacht werden.

Ansprechpartner:

Dr. Andreas Dobler, Oberstaatsanwalt, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Augsburg, Gögginger Straße 101, 86199 Augsburg, Telefon: 0821/3105-1227, Telefax: 0821/3105-1384, Mobil: 0173/86 38 686, E-Mail: PRESSESTELLE@sta-a.bayern.de

Adrian Kube, Hauptzollamt Augsburg, Prinzregentenplatz 3, 86150 Augsburg, Telefon: 0821/5012-161, Mobil (Presse): 0151/209 941 84, E-Mail: presse.hza-augsburg@zoll.bund.de

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