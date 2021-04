Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Kraftfahrzeugsteuerfestsetzungsstelle Augsburg am 13.04.2021 geschlossen

Augsburg (ots)

Augsburg

Am 13. April 2021 bleibt die Kraftfahrzeugsteuerfestsetzungsstelle in der Schernecker Straße 5, 86167 Augsburg, aufgrund eines Umzugs für den Parteiverkehr geschlossen. Die Dienststelle ist an diesem Tag auch telefonisch nicht erreichbar.

Nicht davon betroffen sind die Kontaktstellen an den anderen Dienstorten des Hauptzollamtes Augsburg. Die Kontaktdaten dieser Dienststellen können auf der Internetseite www.zoll.de abgerufen werden.

Für Fragen und Auskünfte zur Kraftfahrzeugsteuer steht die "Zentrale Auskunft Kraftfahrzeugsteuer" unter der Telefonnummer 0351 / 44834-550 zur Verfügung.

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

