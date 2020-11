HZA-A: Zufahrt zum Zollamt Memmingen am 05. und 06.11.2020 jeweils von ca. 7.00 Uhr - 13.00 Uhr gesperrt Grund: Straßenbauarbeiten in der Riedbachstraße

Hauptzollamt Augsburg

Das Zollamt Memmingen informiert: Aufgrund von Straßenbauarbeiten in der Riedbachstraße ist die Zufahrt zum Zollamt Memmingen sowohl am Donnerstag, den 05.11.2020, als auch am Freitag, den 06.11.2020, jeweils in der Zeit von ca. 7.00 Uhr bis voraussichtlich 13.00 Uhr vollständig gesperrt. An diesen beiden Tagen ist die Zufahrt vor 7.00 Uhr und nach 13.00 Uhr nur über den Tiroler Ring bzw. den Schleiferplatz in die Riedbachstraße möglich. Es wird gebeten, während dieser Zeit die Online-Angebote unter www.zoll.de zu nutzen oder nach Beendigung der Straßensperrung zum Zollamt zu kommen.

