HZA-A: Dein Talent im Einsatz Straßenbahn wirbt in Augsburg für die Ausbildung beim Zoll

Augsburg (ots)

Augsburg Dein Talent im Einsatz: Unter diesem Motto stellt das Hauptzollamt Augsburg im Sommer 2020 wieder 50 Nachwuchskräfte ein, die alle bereits das Auswahlverfahren erfolgreich bestanden haben. Davon werden 30 Personen die zweijährige Ausbildung im mittleren Zolldienst absolvieren. Zwanzig junge Menschen mit (Fach-) Hochschulreife werden Anfang August 2020 in das dreijährige Duale Studium starten.

Alle Ausbildungsmessen wurden seit Ausbruch des Corona-Virus abgesagt. Nun geht die Bundeszollverwaltung neue Wege bei der Nachwuchswerbung. In Augsburg dreht seit einigen Tagen eine Straßenbahn, die mit dem Logo der aktuellen Nachwuchskampagne des Zolls beklebt worden ist, ihre Runden. Mit "Du im Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland" werden Menschen angesprochen, die beim Zoll einsteigen wollen. Anlässlich des Einsatzes der Straßenbahn mit dem neuen Logo war ein Infostand am Königsplatz aufgebaut, an dem junge Zöllnerinnen und Zöllner viele Fragen zur Ausbildung und dem Dualen Studium beantworteten.

Auch im nächsten Jahr wird das Hauptzollamt Augsburg zahlreichen Schülerinnen und Schülern aus ganz Schwaben sowie dem Großraum Ingolstadt, viele Ausbildungsplätze und Plätze für das Duale Studium zur Verfügung stellen. Bewerbungsende für die Einstellung 2021 ist der 30. September 2020. "Unsere Nachwuchswerbung folgt dem Leitsatz "Aus der Region für die Region", so Hans-Henning Kühne, Leiter des Hauptzollamts Augsburg. Als Bundesbehörde hat das Hauptzollamt Augsburg im vergangenen Jahr knapp 5,5 Milliarden Euro für den Bundeshaushalt eingenommen.

Nach den Sommerferien, am 09. September 2020, veranstaltet das Hauptzollamt Augsburg den 2. Virtuellen Infotag. Interessierte können sich unter der Email-Adresse Infotag-Augsburg@zoll.bund.de anmelden. Der Zoll steht für die Sicherung der Staatsfinanzen, den Schutz der Sozialsysteme sowie den Umwelt- und Verbraucherschutz.

Fotos: Hauptzollamt Augsburg - Straßenbahn macht Nachwuchswerbung - Der Zoll fährt mit

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de Der Zoll bildet aus: www.zoll-karriere.de

