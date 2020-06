HZA-A: Zoll befreit Husky-Welpen Hund war im Transporter aus Moldawien eingesperrt

Hauptzollamt Augsburg

Nr. 09/2020 vom 30.06.2020

Im Rahmen einer zollrechtlichen Kontrolle der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg wurde Mitte Juni auf der Autobahn A 8, Anschlussstelle Leipheim, ein erst ca. 14 Wochen alter Husky-Welpe in einem Kleintransporter mit moldawischer Zulassung festgestellt und im Tierheim Günzburg in Quarantäne genommen.

Der Welpe war augenscheinlich während der kompletten Fahrt aus Moldawien in einer kleinen Transportbox eingesperrt und hatte sich darin bereits übergeben und eingekotet. Der Zoll informierte sofort das zuständige Veterinäramt des Landkreises Günzburg. Der amtliche Tierarzt stellte fest, dass die notwendige Tollwut-Titerbestimmung nicht vorlag. Der kleine Husky wurde anschließend zum Tierheim Günzburg gebracht und dort in Quarantäne genommen. Das Veterinäramt des Landkreises Günzburg hat eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro erhoben, da hier ein Verstoß gegen die Binnenmarkttierseuchenschutzverordnung vorgelegen hat. Laut Auskunft des amtlichen Tierarztes des Landratsamts Günzburg hat sich keiner der Beteiligten bezüglich der Abholung des Hundes gemeldet. Es gab lediglich eine Nachfrage bezüglich der Rückzahlung der erhobenen Sicherheitsleistung. Das Veterinäramt hat den Husky mittlerweile zur Vermittlung freigegeben.

