Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: "Call your future" - Hauptzollamt Augsburg bietet telefonischen Ausbildungsberatungstag an

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

2 Dokumente

Augsburg/Schwaben (ots)

Das Hauptzollamt Augsburg informiert am 13.05.2020 in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr Schülerinnen und Schüler, sowie interessierte Eltern, über die vielfältigen und interessanten Aufgaben beim Zoll. Die Ausbildung im mittleren Dienst, das Duale Studium im gehobenen Zolldienst und das Duale Studium zum Verwaltungsinformatiker werden auf Anfrage vorgestellt. "Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Berufsinformationsmessen in ganz Schwaben abgesagt", erklärt Ute Greulich-Stadlmayer, zuständig für die Nachwuchswerbung beim Hauptzollamt Augsburg. "Der telefonische Ausbildungsberatungstag bietet deshalb eine Möglichkeit für individuelle Gespräche, wie sie sonst im Rahmen der Ausbildungsmessen stattfinden." Ein kompetentes Team von Zöllnerinnen und Zöllner steht unter den Telefonnummern 0821/5012 -137, -136 und -158 am kommenden Mittwoch für Beratungsgespräche zur Berufsfindung zur Verfügung und freut sich über viele Anrufe. Auch außerhalb des Telefonberatungstages ist das Ausbildungsteam unter den oben genannten Telefonnummern zu den Geschäftszeiten erreichbar. Am 13.05.2020 erhalten die ersten 10 Anrufer/innen eine kleine Aufmerksamkeit per Post. Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de, Karriere. Weitere Informationen zur Nachwuchswerbung finden Sie unter www.talent-im-einsatz.de.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Augsburg

Ute Greulich-Stadlmayer

Telefon: 0821/5012-161

E-Mail: Presse.hza-augsburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell