HZA-A: Zoll pfändet Sattelzugmaschine

Augsburg/Leipheim Am 31.01.2020 haben Beamte des Hauptzollamts Augsburg auf der BAB A8 bei Leipheim aus dem fließenden Verkehr einen Kühllastzug für eine Kontrolle ausgewählt. Im Rahmen der anschließenden Zollkontrolle wurde festgestellt, dass gegen die Spedition mehrere Forderungen im Gesamtwert von über 50.000 Euro bestehen. Da der Betrag nicht sofort beglichen werden konnte, wurde die Zugmaschine samt den zugehörigen Schlüsseln und den Fahrzeugpapieren zur Sicherung der Forderung gepfändet. Der mit verderblichen Lebensmitteln beladene Kühlauflieger wurde abgestellt und später von einer anderen Zugmaschine an seinen Bestimmungsort in Hamburg gebracht.

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

