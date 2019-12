Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Ausgestopfter Seeadler landet beim Zoll Ein Paket aus Russland für Allgäuer Liebhaber

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Augsburg/Kempten (ots)

Augsburg/Kempten

Ein präparierter Seeadler aus Russland wurde vom Zollamt Kempten beschlagnahmt, weil für das nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen gemäß der höchsten Schutzklasse sehr streng geschützte Tier vom Empfänger keine gültigen Genehmigungen vorgelegt werden konnten.

In einem Postpaket landete ein ausgestopfter Seeadler (Haliaeetus albicilla), einer der größten Greifvögel Mitteleuropas, auf dem Tisch der Postzollstelle in Kempten. Der von einem Tierpräparator in Russland angefertigte Vogel wurde über das Internet für umgerechnet ca. 1.300 Euro an einen im Allgäu ansässigen Liebhaber verkauft. Dieser wollte das Tier für dekorative Zwecke verwenden. Trotz der Zusicherung des Absenders beinhaltete die Sendung keine gültige Ausfuhrgenehmigung der russischen Tierschutzbehörde. Lediglich eine ungültige Exportgenehmigung, die auf einen anderen Namen lautete, lag bei. Nachdem dies vom Zollamt Kempten entdeckt worden ist, bemühte sich der deutsche Käufer um eine neue russische Ausfuhrgenehmigung. Nun erhielt er aus Russland ein komplett gefälschtes Dokument und legte dieses offensichtlich ahnungslos dem Zoll vor. Ohne die korrekte russische Ausfuhrgenehmigung kann vom zuständigen Bundesamt für Naturschutz (BfN) die in Deutschland erforderliche Einfuhrgenehmigung (sogenannte "CITES-Bescheinigung") nicht erteilt werden. Da keine gültigen Genehmigungen vorhanden sind, durfte der Seeadler nicht zum Empfänger "weiterfliegen", sondern wurde beschlagnahmt.

Weitere Informationen zu den Aufgaben des Zolls finden Sie unter www.zoll.de

Der Zoll bildet aus: www.talent-im-einsatz.de

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Augsburg

Ute Greulich-Stadlmayer

Telefon: 0821/5012-161

Mobil: 0162/29 30 371

E-Mail: Presse.hza-augsburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell