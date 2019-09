Hauptzollamt Augsburg

Augsburg/Schwaben Im Fokus der bundesweiten Schwerpunktprüfung im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe standen die Arbeitsbedingungen der Fahrer von Lastkraftwagen und Kleintransportern. Aus diesem Grund wurde die Prüfung von vielen befragten Fahrern, trotz Termindrucks, begrüßt. Insgesamt 105 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg kontrollierten am vergangenen Donnerstag LKW-Fahrer sowohl in den frühen Morgenstunden, als auch abends und nachts in ganz Schwaben und Teilen von Oberbayern. Bei allen Kontrollen wird die Einhaltung des aktuellen Mindestlohnes, hier 9,19 Euro, der sozialversicherungsrechtlichen Meldebestimmungen und die ordnungsgemäße Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen, sowie mögliche Scheinselbständigkeit und illegale Ausländerbeschäftigung geprüft.

Die Kontrollen erfolgen unter anderem mittels Befragungsbögen. Die erhobenen Angaben werden anschließend mit den angeforderten Geschäftsunterlagen und den gemeldeten Sozialversicherungsdaten abgeglichen. "Hinsichtlich der Arbeitszeiten, die die Fahrer auf Befragen angegeben haben und den in der Buchhaltung erfassten Zeiten, besteht oft eine Diskrepanz.", erläutert Arnold Eibl, Leiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Augsburg. Erst nach der weitergehenden Prüfung am Schreibtisch ergeben sich Hinweise auf mögliche Verstöße. Diese intensive Nacharbeit ist bei 43 Sachverhalten erforderlich. Davon zählen 27 Fälle zum Bereich Mindestlohn. In neun Fällen wird eine Beitragsvorenthaltung geprüft, davon liegt in fünf Fällen möglicherweise Scheinselbständigkeit vor. Drei Fälle von Leistungsmissbrauch und eine illegale Ausländerbeschäftigung haben die Kontrollen ergeben.

Die Beamten der FKS am Standort Kempten haben mit der Polizei zusammen Kontrollen aus dem fließenden Verkehr an der B 12 durchgeführt. Am Standort Lindau erfolgten die Kontrollen in Zusammenarbeit mit zwei Prüfern des Bundesamtes für Güterverkehr.

