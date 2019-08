Hauptzollamt Augsburg

Hauptzollamt Augsburg

Augsburg (ots)

Augsburg: Das Hauptzollamt Augsburg begrüßt in diesem Jahr insgesamt 45 junge Frauen und Männer, die ihre Ausbildung beim Hauptzollamt Augsburg zum 01.08.2019 begonnen haben.

Am ersten Tag ihrer Ausbildung wurden die Nachwuchskräfte vom Vertreter des Behördenleiters, Arnold Eibl, vereidigt. Insgesamt 26 Anwärter für den mittleren Zolldienst beginnen nun ihre zweijährige Ausbildung. In das dreijährige Duale Studium im gehobenen Dienst, das in Münster und im Bezirk des Hauptzollamts Augsburg stattfindet, starten 19 Nachwuchskräfte.

"Herzlich willkommen beim Hauptzollamt Augsburg!", begrüßte Oberregierungsrat Eibl die neuen Kolleginnen und Kollegen. "Sie beginnen heute Ihre Ausbildung in der wohl abwechslungsreichsten Verwaltung Deutschlands. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf ihrem beruflichen Weg und freue mich, wenn Sie das Hauptzollamt Augsburg nach Ihrer Ausbildung personell verstärken."

Der Zoll stellt jedes Jahr zum 01. August bundesweit zahlreiche Nachwuchskräfte ein, die im Einsatz für Bürger, Wirtschaft und Umwelt tätig sind. Da die Aufgaben beim Zoll umfangreich sind, werden weiterhin in erheblichem Umfang Nachwuchskräfte ausgebildet. Bundesweit hat die Zollverwaltung in diesem Jahr mehr als 1.900 Nachwuchskräfte für eine Ausbildung im mittleren und gehobenen Dienst eingestellt.

Auch für das kommende Einstellungsjahr 2020 ist das Hauptzollamt Augsburg sehr stark an Nachwuchskräften interessiert. So fand am 20. Juli 2018 ein Infotag statt, an dem sich knapp 200 Besucher über das breite Aufgabenspektrum des Hauptzollamts Augsburg und die Ausbildungsmöglichkeiten informiert haben.

Bewerbungsschluss für das Einstellungsjahr 01. August 2020 ist am 30. September 2019. Interessenten können sich auf der Homepage www.zoll.de oder auf www.talent-im-einsatz.de informieren.

