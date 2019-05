Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Kfz-Steuerstelle zieht um Informationen über die Erreichbarkeit

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Augsburg (ots)

Das Hauptzollamt Augsburg informiert: Ein Großteil der in Augsburg tätigen Zöllnerinnen und Zöllner, die nicht im Hauptzollamt am Prinzregentenplatz 3 arbeiten, wird im Laufe des Monats Mai in die Schernecker Straße 5 in Augsburg-Lechhausen umziehen. Im Zuge des Umzugs ist die Kfz-Steuerstelle in der Zeit vom 13. - 16.05.2019 nur eingeschränkt erreichbar. Am Freitag, den 17.05.2019, bleibt die Kfz-Steuerstelle geschlossen.

Die Telefonzeiten und die Telefonnummer (0821/5012-500) ändern sich nicht: Sie lauten: 13.05.2019 und 16.05.2019 von 09.00 bis 15.00 Uhr, 14.05.2019 und 15.05.2019 von 09.00 bis 12.00 Uhr.

Weitere Informationen zur Kfz-Steuer finden Sie unter www.zoll.de.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Augsburg

Ute Greulich-Stadlmayer

Telefon: 0821/5012-161

E-Mail: Ute.Greulich-Stadlmayer@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell