HZA-A: Zigaretten auf dem Weg nach London gestoppt

Augsburg, Leipheim, Kempten (ots)

Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege in Kempten beschlagnahmten insgesamt über 23.000 Stück Zigaretten auf der Autobahn A8 Höhe Leipheim in einem Transporter.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs aus dem fließenden Verkehr, das von Bulgarien nach Großbritannien unterwegs war, gab der Fahrer an, dass er den Auftrag habe, private Postsendungen nach London zu transportieren. Hierzu legte er eine Empfängerliste vor, mit deren Hilfe die Pakete namentlich zugeordnet werden konnten. Bei der Kontrolle der einzelnen Koffer und Pakete wurden in zwei Koffern, adressiert an den gleichen Empfänger, insgesamt 21.000 Stück Zigaretten mit bulgarischer Steuerbanderole gefunden. In vier weiteren Paketen waren insgesamt 2.640 Stück Zigaretten versteckt und ein Paket enthielt 13,2 Liter Branntwein. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf ca. 4.200 Euro. Als Transporteur der Postsendungen trägt der Fahrer die Verantwortung für seine Fracht. Die Zigaretten und der Branntwein wurden sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt München übernommen.

