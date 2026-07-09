Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Taxifahrt endet in Handschellen

Speedball liegt im Fußraum unter Jacke

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Aachen, Herzogenrath (ots)

Für eine Frau endete am späten Montagabend eine Taxifahrt in Handschellen. Nachdem Einsatzkräfte des Aachener Zolls in Herzogenrath zuvor die Einreise eines Taxis nach Deutschland beobachtet hatten, entschieden sie sich für eine Kontrolle. Dabei geriet der Fahrgast, eine 49-jährige Deutsche, in den Fokus der Beamtinnen und Beamten.

Auf die Frage der Einsatzkräfte, ob sie Drogen oder andere verbotene Gegenstände mitführe, antwortete die Beschuldigte zunächst mit einem klaren Nein. Lange suchen mussten die Beamtinnen und Beamten jedoch nicht: Unter einer Jacke im Fußraum auf der Beifahrerseite entdeckten sie szenetypisch in Cellophan verpackte Betäubungsmittel. Es handelte sich hierbei vermutlich um einen 65 Gramm wiegenden "Speedball" - eine gefährliche Mischung der Drogen Kokain und Heroin.

Die Zöllnerinnen und Zöllner leiteten gegen die 49-Jährige ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Frau wurde zunächst vorläufig festgenommen, nach Abschluss der Maßnahmen konnte sie jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Aktuell ermittelt zuständigkeitshalber die Zollfahndung Essen gegen die mutmaßliche Drogenschmugglerin.

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