HZA-AC: Aachener Zoll zieht bei Postkontrollen diverse Betäubungs-, Doping- und Arzneimittel aus dem Verkehr

Aachen (ots)

Beamte des Hauptzollamts Aachen führten in der vergangenen Woche bei einem Paketdienstleister in der Region zwei Kontrollen eingehender Paketsendungen, die in den Niederlanden aufgegeben wurden, durch. Dabei stellten Sie in 81 Paketen Waren sicher, deren Einfuhr aufgrund von Zollbestimmungen verboten ist. Im Einzelnen fanden sie 30 ml Pilzsporen psychoaktiver Pilze sowie 76 Pilzanzuchtboxen, außerdem 317 Gramm Marihuana, 22 Gramm Heroin, 76 Gramm Haschisch, 50 Ecstasy Tabletten und 45 Gramm Ecstasy sowie 333 Gramm weiterer psychoaktiver Stoffe. Zudem wurden in den Sendungen nicht zugelassene Arzneimittel - 520 Tabletten und 6 kg Antibiotikum Pulver - sowie Dopingmittel - 5.940 Tabletten und 384 Gramm Pulver - festgestellt. Die Zöllner stellten alle einfuhrverbotenen Waren sicher; die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen übernommen.

