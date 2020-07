HZA-AC: Deine Ausbildung beim Zoll Telefonhotline als Ersatz für Berufsmessen, die coronabedingt ausgefallen sind

Hauptzollamt Aachen

Da die Corona-Pandemie zum Ausfall von zahlreichen Berufs- und Ausbildungsmessen in der Region geführt hat, bietet das Hauptzollamt Aachen am Donnerstag, den 16. Juli 2020, von 9 Uhr bis 16 Uhr die Möglichkeit an, sich telefonisch über die Ausbildung beim Zoll zu informieren.

Auch in diesem Jahr sucht der Zoll für das Ausbildungs- und Studienjahr 2021 bis zum 30. September 2020 wieder flexible und motivierte Bewerber, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls als Sicherheitsbehörde und Steuerverwaltung mitbringen.

Unter der Ausbildungshotline 0241 / 94325 - 1891 steht Ihnen Frau Reiche für Ihre Fragen zur Verfügung. Frau Reiche ist Ihre Ansprechpartnerin beim Hauptzollamt Aachen rund um die Themen Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und duale Studiengänge beim Zoll.

Sollte die Leitung belegt sein, so senden Sie uns gerne eine eMail mit Ihren Fragen oder einem Rückrufwunsch an: einstellung.hza-aachen@zoll.bund.de

