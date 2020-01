Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll zieht bei Postkontrollen 750 Gramm Marihuana aus dem Verkehr

Aachen (ots)

Beamte des Hauptzollamts Aachen kontrollierten in der vergangenen Woche bei einem Paketdienstleister in der Region eingehende Paketsendungen, die in den Niederlanden aufgegeben wurden. Sie fanden in zwei Paketen insgesamt 750 Gramm Marihuana. Beide Pakete waren an denselben Empfänger in Süddeutschland adressiert. Die Zöllner stellten die Drogen sicher und übergaben diese dem Zollfahndungsamt Essen; von dort aus werden die weiteren Ermittlungen geführt.

