Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Drogenschmuggel vereitelt - Zoll stellt 1,134 kg Marihuana sicher

Aachen (ots)

Beschäftigte des Hauptzollamts Aachen haben in der vergangenen Woche bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle 1,134 kg Marihuana beschlagnahmt. Sie lotsten ein Fahrzeug nach der Einreise aus den Niederlanden auf die Autobahnausfahrt Aachen-Laurensberg und hielten es dort an. Auf Befragen gab der 24-jährige Fahrer an, dass er in Landgraaf gewesen sei. Die Frage der Zöllner nach mitgeführten Be-täubungsmittel verneinte er. Bei der anschließenden Kontrolle des PKWs fanden diese hinter dem Beifahrersitz eine Plastiktüte, die drei Plastikbeutel mit insgesamt 1,134 kg Marihuana beinhaltete sowie ein Minigriptütchen mit Kokain. Die Zollbeamten beschlagnahmten die Drogen. Sie leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und nahmen den Schmuggler vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen übernommen.

