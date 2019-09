Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Bundesweite Schwerpunktprüfung der Transport- und Logistikbranche Aachener Zoll stellt Unregelmäßigkeiten fest

Im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung der Transport- und Logistikbranche prüften in der vergangenen Woche 38 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Aachen Speditionen und LKW-Fahrer in der StädteRegion Aachen, den Kreisen Heinsberg, Euskir-chen und Düren. Die Zöllner befragten insgesamt 154 Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung. Bei den Kontrollen stellten die Beamten in 22 Fällen Unregelmäßigkeiten fest, die im Nachgang noch weitergehender Ermittlungen bedürfen. So besteht in 15 Fällen der Verdacht, dass der Mindestlohn nicht eingehalten wurde. "Schockierend war das Ergebnis der Kontrolle eines rumänischen LKW-Fahrers, der bei einer rumänischen Firma beschäftigt war. Sein Monatslohn betrug 600,00 Euro bei einer Wochenarbeitszeit von 60 Stunden" so Pressesprecherin Elke Willsch. In zwei Fällen wurden Arbeitnehmer angetroffen, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. In einem Fall gab es Anhaltspunkte für den Missbrauch von Sozialleistungen. Außerdem wurden drei russische Männer ohne gültigen Aufenthaltstitel beziehungsweise ohne die erforderliche Arbeitserlaubnis arbeitend angetroffen.

