Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zoll prüft Shisha-Bars in Eschweiler 85 kg unversteuerter Wasserpfeifentabak sichergestellt

Aachen (ots)

Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrolle mit der Stadt Eschweiler prüften Beamte des Hauptzollamtes Aachen in der vergangenen Woche zwei Shisha-Bars in Eschweiler. Insgesamt stellten die Zöllner 85 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher. Sowohl verschlossene als auch geöffnete Tabakbehältnisse trugen keine Steuerbanderole. Gegen die Betreiber der beiden Shisha-Bars sowie einen Angestellten leiteten die Zollbeamten Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Die zu zahlende Tabaksteuer beläuft sich auf mindestens 7.900 EUR. Zudem müssen die Beschuldigten mit empfindlichen Geldstrafen bzw. Bußgeldern rechnen.

Zusatzinfo: Wasserpfeifentabak darf nur zum Verkauf angeboten werden, wenn er in Deutschland ordnungsgemäß versteuert worden ist. Der Nachweis wird durch ein an der Verpackung angebrachtes Steuerzeichen (sog. Steuer-banderole) erbracht. Tabakwaren dürfen nur in geschlossenen, verbrauchsfertigen Kleinverkaufspackungen in den Handel gelangen. Der portionsweise Verkauf, z.B. zum Rauchen einer Wasserpfeife in einer Shisha-Bar, ist verboten. Das Nachbefeuchten von Wasserpfeifentabak, z.B. durch Hinzufügen von Glycerin, Melasse oder Aromen ist ohne Genehmigung des zuständigen Hauptzollamtes eine unzulässige Herstellungshandlung, da damit ein neuer Steuergegenstand hergestellt wird. Für dieses neue Produkt entsteht die Tabaksteuer - auch wenn bei der Herstellung versteuerter Tabak verwendet wird.

